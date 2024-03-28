Україна має продовжувати давати відсіч Росії, зокрема, завдаючи ударів по російських нафтопереробних заводах. Про це повідомили євродепутати в коментарі кореспондентці 24 Каналу в Брюсселі.

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Як реагують євродепутати

Ексміністерка оборони Литви, євродепутатка від ЄНП Раса Юкнявічене каже, що в Європі є різні думки щодо цього. Втім, вона вважає, що Київ повинен захищати себе від російського нападу.

Я переконана, що Україна має право на самооборону, в тому числі шляхом вжиття заходів для зменшення здатності Росії до нападу. Я думаю, що це очевидно,

– заявила євродепутатка.

За її словами, стурбованість має бути не через дії України, а через недостатню допомогу з боку західних країн, зокрема США.

"Чи достатньо ми робимо? Ця війна стосується не лише майбутнього України, а й безпеки Європи та геополітичної ваги США – чи вдасться нам її втримати?", – відреагувала Раса Юкнявічене.

Ексміністр закордонних справ Естонії, європарламентар від Renew Europe Урмас Пает теж вважає, що Україна має право завдавати ударів по російських НПЗ. Він зазначив, що немає причин, аби змусити Київ припинити це робити.

Україна робить все можливе, щоб дати відсіч державі-агресору Росії та послабити військову машину агресора. Україна не робить нічого поганого, завдаючи ударів по нафтопереробних заводах, і я не вважаю виправданим вимагати від України припинити ці удари,

– зазначив Урмас Пает.

Що кажуть в США