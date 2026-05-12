Утім, на жаль, також сталися влучання на низці локацій. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО сьогодні?

Уночі росіяни запустили на Україну 216 ударних безпілотників типів "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" з Брянська, Шаталово, Приморсько-Ахтарська, Орла, Міллєрово і Курська.

Також повітряні цілі летіти з тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму. До відбиття атаки залучали авіацію, підрозділи ППО, засоби РЕБ та інші складові Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 192 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні, сході та в центрі країни,

– ідеться у повідомленні.