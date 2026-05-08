Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про обстріл Півдня України увечері 8 травня?

О 19:27 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль в напрямку Одеської області. Моніторингові канали інформували, що це могли бути "Іскандери" з Криму.

Тривогу на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині дали о 19:23.

Надалі в мережі написали про декілька вибухів на межі Одеської та Херсонської областей.

Офіційної інформації наразі немає – в ОВА чи інших структурах поки що не писали про можливі наслідки російської атаки.

