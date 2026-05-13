В Хмельницком во время атаки дронов пострадали три человека

Также зафиксировано повреждение жилых домов, в частности выбиты окна. Об этом сообщает городской голова Хмельницкого Александр Симчишин.
Что известно об атаке?
По словам Симчишина, террористическая атака России продолжалась в течение дня 13 мая, а в небе над регионом оставалось значительное количество вражеских БпЛА.
Жителей Хмельницкого и области призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до официального отбоя. Во власти отметили, что силы ПВО продолжали работать по вражеским целям.
По состоянию на 12:30 стало известно о трех раненых в общине. Все пострадавшие находились в сознании, им оперативно оказали медицинскую помощь и госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Кроме пострадавших, в результате атаки повреждения получила гражданская инфраструктура. В жилых домах взрывной волной выбило окна. Информацию о масштабах разрушений продолжают уточнять соответствующие службы.
Власти также предупредили, что угроза новых ударов оставалась актуальной даже после первых взрывов. Поэтому людей призвали не покидать безопасные места без необходимости. Сейчас на местах работают все необходимые службы, а медики оказывают помощь пострадавшим. Окончательные последствия атаки устанавливаются.
Какие еще города были атакованы врагом?
13 мая в Днепре во время воздушной тревоги прогремел взрыв, причины которого еще не подтверждены официально. Воздушные силы ВСУ предупреждали о возможной атаке российских беспилотников, жителей призывают оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.
В Полтаве ночью 13 мая во время воздушной тревоги жители города слышали взрывы. Из-за вражеской атаки без света остались более 6,5 тысяч бытовых и 548 юридических абонентов. Также повреждено остекление близлежащих домов. Информации о травмированных пока не поступало.
Россия терроризирует Украину дронами. Тревога добралась и до Ивано-Франковской области. Там, в Коломые, прогремели взрывы. В городе фиксируют проблемы со светом.
Атаковали оккупанты и Одесскую область. В результате ударов были повреждены складские и хозяйственные помещения, возникли локальные пожары, которые впоследствии ликвидировали. По предварительным данным, пострадавших нет.
В Малине Житомирской области также фиксировали взрывы, после которых над городом поднимался дым. Дроны терроризировали и Киевскую область.