Представитель 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк рассказал 24 Каналу, что в полосе ответственности его подразделения россияне не соблюдают режим прекращения огня. Фактически его вообще не было.

Какова ситуация на фронте?

По словам Денисюка, на Лиманском направлении россияне сейчас пытаются накопить свой личный состав ближе к линии соприкосновения. Это происходит всегда, когда враг объявляет о так называемом "перемирии".

При этом россияне не прекратили обстрелы. Военные фиксировали артиллерийские обстрелы. Также особенно активно работали вражеские ударные беспилотники.

Поэтому активно работали наши батареи дронов-перехватчиков и подразделения радиоэлектронной борьбы, чтобы глушить и сбивать эти крылья. Не даем возможности врагу наносить удары по нашим позициям или логистическим путям,

– отметил Денисюк.

В американском Институте изучения войны подчеркнули, что режима прекращения огня на фронте нет. Произошло определенное снижение интенсивности боевых действий. Но до реального перемирия дело не дошло. Российские оккупанты использовали этот момент для ротаций, перегруппировки и переброски подкреплений. Так они готовятся к новым наступательным действиям.

Военный обозреватель Денис Попович назвал 2 причины, почему российский диктатор по крайней мере публично согласился на перемирие. Ему действительно было важно провести парад в Москве без различных инцидентов. Но также он еще и боялся за собственную безопасность.

Политический консультант и военный Александр Антонюк прогнозирует, что Россия нанесет массированный удар по Украине после 11 мая. Враг использует перемирие для накопления ракет и дронов для дальнейших атак по нашему государству.

Что известно о перемирии на 9 – 11 мая?

В конце апреля диктатор Владимир Путин заговорил о намерении ввести "перемирие" на 9 мая. Фактически он это сделал для того, чтобы безопасно провести парад в Москве, который является сакральным для российской пропаганды. Атаки по столь важному для Кремля мероприятию сильно ударили бы по репутации режима и продемонстрировали бы, что Путин не способен контролировать ситуацию в своей стране.

Президент Владимир Зеленский призвал Россию начать прекращение огня еще 6 мая. Однако враг не придерживался этого предложения. Соответственно Украина отмечала, что может нанести удар по параду в Москве. В ответ представители Кремля открыто угрожали ударить по центру Киева.

В конце концов президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Украина и Россия достигли перемирия в течение 9 – 11 мая. Также он сообщил об обмене пленными 1000 на 1000. Впрочем, впоследствии диктатор дал заднюю и начал рассказывать, что обмен будет меньшим.