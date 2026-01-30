Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко пояснив 24 Каналу, що Україні треба витримати цей рік, і якщо всі фактори зійдуться в одній точці, у 2027 році від Росії залишиться лише політична згадка.

Чи витримає Росія санкції після 2026 року?

"У нас є приклад Будапештського меморандуму, Барак Обама, Джо Байден, Дональд Трамп – всі ці президенти підтверджують, що одне діло підписувати папірці, а інше – діяти. Зараз європейські союзники неофіційно говорять, що не знають, що зробить Трамп, якщо Росія нападе, і дуже бояться, що він нічого не зробить", – сказав Огризко.

Ідея створення європейської оборонної структури перезріла і давно мала бути реалізована. У деяких європейських країнах з'явилися люди, які публічно говорять про це в Європарламенті, Єврокомісії та інших структурах. Однак від обговорення до створення проходять місяці.

Покладатися на непередбачуваного Трампа не можна. Україні потрібна власна потужна армія і підтримка європейських партнерів, і це можливо витримати. Навіть офіційні російські чиновники говорять, що не знають, як Росія переживе 2026 рік,

– зауважив Огризко.

Заступник міністра фінансів Росії визнав, що їхні плани на 2026 рік фейкові та базуються лише на уявленнях, а не на реалістичних даних. У Росії залишається фактично цей рік – внутрішні резерви вичерпано, зовнішніх запозичень немає, санкції працюють.

"Американці обіцяли ввести додаткові санкції, плюс згадали, що царська Росія винна США 250 мільярдів доларів. Йде накопичення факторів, які, якщо зійдуться в одній точці, розірвуть Росію на частини. Нам треба витримати цей рік. І тоді, я думаю, у 2027 році від Росії залишиться лише політична згадка", – підсумував Огризко.

Що ще відомо про економічну ситуацію в Росії?