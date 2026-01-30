Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко пояснив 24 Каналу, що Україні треба витримати цей рік, і якщо всі фактори зійдуться в одній точці, у 2027 році від Росії залишиться лише політична згадка.
Дивіться також: Скільки можуть тривати переговори в Абу-Дабі: у Кремлі зробили заяву про нову зустріч
Чи витримає Росія санкції після 2026 року?
"У нас є приклад Будапештського меморандуму, Барак Обама, Джо Байден, Дональд Трамп – всі ці президенти підтверджують, що одне діло підписувати папірці, а інше – діяти. Зараз європейські союзники неофіційно говорять, що не знають, що зробить Трамп, якщо Росія нападе, і дуже бояться, що він нічого не зробить", – сказав Огризко.
Ідея створення європейської оборонної структури перезріла і давно мала бути реалізована. У деяких європейських країнах з'явилися люди, які публічно говорять про це в Європарламенті, Єврокомісії та інших структурах. Однак від обговорення до створення проходять місяці.
Покладатися на непередбачуваного Трампа не можна. Україні потрібна власна потужна армія і підтримка європейських партнерів, і це можливо витримати. Навіть офіційні російські чиновники говорять, що не знають, як Росія переживе 2026 рік,
– зауважив Огризко.
Заступник міністра фінансів Росії визнав, що їхні плани на 2026 рік фейкові та базуються лише на уявленнях, а не на реалістичних даних. У Росії залишається фактично цей рік – внутрішні резерви вичерпано, зовнішніх запозичень немає, санкції працюють.
"Американці обіцяли ввести додаткові санкції, плюс згадали, що царська Росія винна США 250 мільярдів доларів. Йде накопичення факторів, які, якщо зійдуться в одній точці, розірвуть Росію на частини. Нам треба витримати цей рік. І тоді, я думаю, у 2027 році від Росії залишиться лише політична згадка", – підсумував Огризко.
Що ще відомо про економічну ситуацію в Росії?
- Росія скорочує оборонні видатки, роблячи ставку на збереження економічної стабільності на тлі падіння нафтових доходів і посилення санкційного тиску.
- ЄС застеріг так званий "тіньовий флот" Росії, що танкери без чинних документів і страхового покриття вважатимуться суднами без прапора.
- Також у ЄС заявили, що Росія втручається в роботу супутникових навігаційних систем, створюючи загрозу для безпеки міжнародного судноплавства.