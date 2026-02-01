Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес розповів 24 Каналу, за яких умов можливе справедливе закінчення війни для України та сталий мир. Також за словами президента України Володимира Зеленського, територіальне питання можуть розв'язати лише лідери, тому потрібно налагодити у якомусь форматі контакт із Володимиром Путіним.

Читайте також В Росії говорять про нові питання миру: ISW про те, що це може означати для України

Що забезпечить незламність України?

Годжес вважає, що єдиний варіант закінчити війну в Україні, коли Путін зрозуміє, що він не може виграти, і це перша умова для припинення війни. Необхідно зруйнувати російську нафтогазову інфраструктуру, щоб Путін не міг експортувати нафту та газ і отримувати за це гроші на фінансування війни.

Варто знати. За даними видання Financial Times, під час тристоронніх перемовин України, США та Росії адміністрація Трампа повідомила Києву, що гарантії безпеки від Сполучених Штатів напряму пов'язані з готовністю української сторони укласти мирну угоду, що передбачає передачу Донбасу росіянам.

По-друге, європейські країни, на його думку, мають показати, що вони твердо підтримують Україну. Йдеться не просто про фотографування на офіційних зустрічах, під час яких європейці обіймають президента Володимира Зеленського, а про реальні кроки, які продемонструють, що вони на боці України.

І третє – ​​Україна має продовжувати здійснювати перехід до того, щоб дедалі бути схожою на Ізраїль або суміш Ізраїлю та Фінляндії. Потрібна сильна промислова база, висока якість, резерви, які можна швидко мобілізувати, та повна відданість суспільства, яке має встати на захист держави,

– підкреслив Бен Годжес.

Саме так, за словами генерал-лейтенанта США у відставці, виглядатиме успіх для України. І також було дуже важливим членство України у Європейському Союзі. Але основним є руйнація здатності Росії продовжувати війну, сильна підтримка Києва з боку Європи та незламність України.

Як відбуваються перемовини щодо мирної угоди?