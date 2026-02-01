Про конкретні дати перемовин поінформував президент Зеленський. Перемовини плануються в столиці ОАЕ.

Коли буде новий раунд переговорів в Абу-Дабі?

Глава держави після заслухання доповіді переговорної команди розповів, що було визначено дати наступних тристоронніх перемовин.

Зустрічі делегацій пройдуть 4 – 5 лютого.

Україна готова до предметної розмови, і ми зацікавлені в тому, щоб результат наблизив нас до реального й достойного закінчення війни,

– підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, до складу української переговорної групи входять, зокрема секретар РНБО Рустем Умєров, голова ОП Кирило Буданов та його заступник, дипломат Сергій Кислиця, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія та начальник ГУР МОУ Олег Іващенко.

Напередодні, Володимир Зеленський зауважив, що територіальне питання, яке є одним з найбільш дискусійних, можна буде вирішити лише на особистій зустрічі президентів.

Які заяви щодо процесу перемовин звучать зі США та Росії?