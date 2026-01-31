Про це він розповів в інтерв'ю чеському виданню Český rozhlas.

Що Зеленський очікує від Європи?

Володимир Зеленський в інтерв'ю чеському ЗМІ заявив, що українці також не були готові до війни, яку розгорне Росія – ні у 2013-му, ні у 2014 році, коли ніхто не уявляв, що сусідня держава почне окупацію і вбивства.

За його словами, він постійно запитує європейських колег стосовно їхньої готовності до подібних викликів у разі потенційної загрози нападу. Утім, як зазначив президент, чіткої відповіді на це питання він досі не отримував.

Я жодного разу не почув конкретної відповіді – лише "ми повинні готуватися" або "ми не знаємо",

– сказав Володимир Зеленський.

Про що ще розповів президент в інтерв'ю?