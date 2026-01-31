Про це він розповів в інтерв'ю чеському виданню Český rozhlas.
Що Зеленський очікує від Європи?
Володимир Зеленський в інтерв'ю чеському ЗМІ заявив, що українці також не були готові до війни, яку розгорне Росія – ні у 2013-му, ні у 2014 році, коли ніхто не уявляв, що сусідня держава почне окупацію і вбивства.
За його словами, він постійно запитує європейських колег стосовно їхньої готовності до подібних викликів у разі потенційної загрози нападу. Утім, як зазначив президент, чіткої відповіді на це питання він досі не отримував.
Я жодного разу не почув конкретної відповіді – лише "ми повинні готуватися" або "ми не знаємо",
– сказав Володимир Зеленський.
Про що ще розповів президент в інтерв'ю?
Також Володимир Зеленський розповів, що один європейський лідер просив його запрошувати українців назад в Україну, але імені не назвав. Політик казав, що його країні важко з такою кількістю біженців.
Крім вищезгаданого, він додав, що не отримував від Дональда Трампа пропозиції щодо гарантій лише у випадку відмови Києва від Донецької та Луганської областей, але сказав, що чув про такі розмови.
Водночас український президент вважає, що територіальні питання можуть вирішити лише лідери. На його думку, контакт з російським диктатором Володимиром Путіним необхідно налагодити у якомусь форматі.