Об этом он рассказал в интервью чешскому изданию Český rozhlas.

Что Зеленский ожидает от Европы?

Владимир Зеленский в интервью чешскому СМИ заявил, что украинцы также не были готовы к войне, которую развернет Россия – ни в 2013-м, ни в 2014 году, когда никто не представлял, что соседнее государство начнет оккупацию и убийства.

По его словам, он постоянно спрашивает европейских коллег относительно их готовности к подобным вызовам в случае потенциальной угрозы нападения. Впрочем, как отметил президент, четкого ответа на этот вопрос он до сих пор не получал.

Я ни разу не услышал конкретного ответа – только "мы должны готовиться" или "мы не знаем",

– сказал Владимир Зеленский.

О чем еще рассказал президент в интервью?