О конкретных датах переговоров проинформировал президент Зеленский. Встреча планируется в столице ОАЭ.

Смотрите также Европа должна ответить, готова ли она к войне – Зеленский

Когда будет новый раунд переговоров в Абу-Даби?

Глава государства после заслушания доклада переговорной команды рассказал, что были определены даты последующих трехсторонних переговоров.

Встречи делегаций пройдут 4 – 5 февраля.

Украина готова к предметному разговору, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному окончанию войны. – подчеркнул Зеленский.

Напомним, в состав украинской переговорной группы входят, в частности, секретарь СНБО Рустем Умеров, председатель ОП Кирилл Буданов и его заместитель, дипломат Сергей Кислица, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия и начальник ГУР МОУ Олег Иващенко.

Накануне Владимир Зеленский отметил, что территориальный вопрос, который является одним из самых дискуссионных, можно будет решить только на личной встрече президентов.

Какие заявления по поводу процесса переговоров звучат из США и России?