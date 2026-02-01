Полковник США в отставке Джон Свит и аналитик по нацбезопасности Марк Тот в разговоре с 24 Каналом предположили, какие результаты принесли переговоры в Абу-Даби. Также они раскрыли возможность подписания мирного соглашения.

Как переговоры использует Россия?

"Прежде всего счет 0:7 в переговорах между Соединенными Штатами и Украиной с Владимиром Путиным. Поэтому на самом деле существенных результатов нет", – отметил Джон Свит.

В то же время перенос следующей встречи на начало февраля, по его мнению, только дает еще время для воздушных бомбардировок и так называемых мясных штурмов на линии фронта. Это, вероятно, приведет к гибели еще более 10 тысяч российских солдат, а также к 100 – 200 раненых гражданских украинцев в своих домах в результате падения баллистических ракет и дронов.

Я не вижу прогресса, особенно учитывая то, что сейчас есть две ключевые проблемы. Одна из них – заставить Россию прекратить атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Но самое важное в переговорах – это статус Донбасса,

– подчеркнул полковник США в отставке.

Владимир Зеленский уже заявил, по словам Свита, что не намерен отказываться от этих территорий несмотря на давление России. Поэтому ситуация зашла в тупик. Соответственно давление нужно применять в отношении России, чтобы она отступила от своей жесткой позиции по Донбассу, а не к Украине.

Были ли продуктивными переговоры для Киева?

Марк Тот отметил, что сейчас происходит много различных переговорных процессов.

"На переговорах, проходящих в Объединенных Арабских Эмиратах, каждая страна пытается что-то из этого извлечь. Путин – выиграть время, чтобы продолжить свою войну против Украины. Для Украины переговоры были более продуктивными благодаря двум моментам. Были закреплены гарантии безопасности США. Сможет ли Украина рассчитывать на них в будущем, покажет время", – заметил аналитик по нацбезопасности.

Обратите внимание! Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес считает, что обещания гарантий безопасности для Украины со стороны Дональда Трампа могут выглядеть привлекательными, однако их ценность определяется действиями, а не словами. США продвигает условие для Украины, что она должна оставить Донбасс и только после этого якобы получит гарантии. Однако Ходжес довольно скептически оценивает предложения администрации Трампа.

Также Киев смог благодаря этим переговорам обсудить интеграцию в Европейский Союз в будущем. Это, по его мнению, достижение Украины, Зеленского и переговорной команды.

Однако у этих процессов есть другой аспект – это переговоры, которые Путин ведет через удары по Киеву, Львову, Харькову и другим городам Украины, используя баллистические и гиперзвуковые ракеты и дроны. Это означает, что Россия совсем не приблизилась к заключению мирного соглашения,

– объяснил Марк Тот.

Также это демонстрирует, по его мнению, что Украина не должна даже приближаться к уступкам или сдаче стратегических линий обороны на Донбассе, которые защищают Киев, Сумы, Харьков и Одессу. Поэтому, хоть и хорошо, что ведутся переговоры, но, по словам Тота, он не уверен, что они приведут к мирному соглашению в ближайшее время.

