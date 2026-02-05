Відповідний допис Віткофф опублікував на своїй сторінці в соцмережі Х.

Чи є прогрес у мирних переговорах?

Стів Віткофф повідомив, що делегації Сполучених Штатів, України та Росії домовилися про обмін 314 полоненими – це перший такий обмін за останні п'ять місяців.

За його словами, результату було досягнуто завдяки детальним та продуктивним мирним переговорам.

Хоча ще багато роботи попереду, такі кроки демонструють, що постійна дипломатична взаємодія дає відчутні результати та просуває зусилля щодо припинення війни в Україні,

– додав спецпредставник Трампа.

Віткофф наголосив, що обговорення триватимуть, і в найближчі тижні очікується "додатковий прогрес".

Він також висловив подяку Об'єднаним Арабським Еміратам за проведення переговорів, а президенту Дональду Трампу – "за лідерство, яке зробило цю угоду можливою".

Нагадаємо, обмін полоненими мав відбутися на Новий рік. Втім, Росія затягувала весь процес та проігнорувала домовленості кінця 2025 року.

Як проходить тристороння зустріч в ОАЕ?