Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог, партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун, уточнив, что имеет в виду готовность введения санкций против России, о которых США заявляли уже десятки раз, но в силу они так и не вступили.

Смотрите также Должен вернуться к вопросам Украины, России и Китая: Трамп сделал ряд заявлений на рождественском празднике

Момент истины: как могут поступить США?

Политолог убежден, что если бы в США было реальное желание давить на Кремль – это точно дало бы соответствующие плоды. По словам Джигуна, есть несколько шагов для этого.

Очень полезным было бы признание России страной-спонсором терроризма со стороны парламента США. Это избавило бы многих проблем по торговле с Россией европейскими странами, даже азиатскими, которые считают себя партнерами Соединенных Штатов,

– озвучил Джигун.

По мнению политолога, моментом истины станет то, или США сейчас снова будут играть в поддавки, пытаясь проявить лояльность к Путину, или они, выжав из Украины максимум, теперь сделают это с Россией. По словам Джигуна, если не будет согласований со стороны Кремля идти на компромиссы, в частности по поводу территорий (фиксирование нынешней линии разграничения, передача ЗАЭС под управление США), тогда вполне реально, что никакого мирного соглашения не будет.

Он объяснил, что в дипломатии действует принцип, что пока все не согласовано, то не согласовано ничего. Если даже останется 1 пункт из 20, который не будет одобрен, то нельзя будет сказать, что на 99% удалось решить вопрос мирного урегулирования.

Сегодня в рамках переговоров ключевой вопрос – это территории. Если по нему не будет найден компромисс, то любая из сторон, по словам политолога, имеет право отказаться от всех предыдущих пунктов и вернуться в начальную фазу.

"Здесь еще большой вопрос к тому, есть ли у Трампа желание играть в поддавки, почти год вести разговоры об окончании российско-украинской войны и всегда иметь проблему на точке с Россией, или все же есть готовность и политическая воля, а также характер, чтобы заставить россиян резкими шагами идти на уступки и завершать войну", – рассуждает Джигун.

Что заявляет Россия относительно "мирного плана" США?