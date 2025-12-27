Деталі передає 24 Канал.
Дивіться також Чи піде Росія на мирний план США та України з 20 пунктів: Зеленський оцінив шанси
На зустрічі Зеленського і Трампа 28 грудня будуть ЗМІ?
На думку лідера України, будуть і камери, і медіа – от тільки поки не відомо, чи буде це на початку, чи в кінці. Зустріч планують як публічну.
Щодо формату. Початок цього формату вже був. Кілька разів наша група працювала: Рустем Умєров, Андрій Гнатов разом з Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. Вони працювали вже в Маямі, було кілька зустрічей – і ми домовилися, що якщо буде прогрес, то буде зустріч на рівні лідерів. І факт того, що завтра буде зустріч у нас у Флориді з президентом Трампом, говорить про те, що прогрес є,
– пояснив Зеленський.
Він сказав, що не говоритиме, хто буде брати участь у зустрічі з боку США, адже це вибір Трампа.
А от українська делегація буде трохи ширшою, ніж раніше.
"Думаю, що наша переговорна група вам відома. Окрім Рустема Умєрова, буде міністр економіки Соболев, а також буде Андрій Гнатов. Також буде Олександр Бевз. Також буде Кислиця", – заявив гарант.
Що ще відомо про зустріч Зеленського і Трампа?
Про неї оголосили не так давно – 26 грудня. Лідерів чекають у США 28 грудня. Зустріч пройде не в Білому домі, а на курорті Мар-а-Лаго у Флориді.
Трамп висловився в дусі "у Зеленського нічого немає, але подивимося, що в нього є". За словами президента Америки, стан російської економіки досить складний.
А Зеленський заявив: для України є дві червоні лінії, які вона не перетне. Це ЗАЕС і території.