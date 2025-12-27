Він брав участь у боях зі своїми підданими особисто. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РДК.
Яким було останнє фото Дениса Капустіна?
На Запорізькому напрямку у боях загинув командир РДК Денис "WhiteRex" Капустін. Він особисто брав участь у багатьох операціях РДК.
Його справи, його спосіб життя воїна ніколи не розходилися з його словами. Денис був безстрашний і чесний. Він загинув під час бойового виїзду як чоловік,
– зазначили в РДК.
У корпусі опублікували останнє фото Капустіна.
Останнє фото Дениса "WhiteRex" Капустіна / Фото РДК
За попередньою інформацією, причиною смерті став ворожий удар FPV-дрона.