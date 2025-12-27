Он участвовал в боях со своими подданными лично. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РДК.
Каким было последнее фото Дениса Капустина?
На Запорожском направлении в боях погиб командир РДК Денис "WhiteRex" Капустин. Он лично участвовал во многих операциях РДК.
Его дела, его образ жизни воина никогда не расходились с его словами. Денис был бесстрашный и честный. Он погиб во время боевого выезда как мужчина,
– отметили в РДК.
В корпусе опубликовали последнее фото Капустина.
На Запорожском направлении погиб командир РДК Денис "WhiteRex" Капустин во время выполнения боевого задания.
По предварительной информации, причиной смерти стал вражеский удар FPV-дрона.