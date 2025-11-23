Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу областной военной администрации Владислава Гайваненко.

Какие последствия удара по Днепру?

На территории Днепропетровской области силы ПВО уничтожили 15 вражеских беспилотников. К сожалению, в регионе есть также и последствия атаки.

В частности, в Днепре во время обстрела пострадали 14 человек, среди них – 11-летняя девочка.

Загорелись балконы в девятиэтажке и пристройка к частному дому. Среди изуродованного и 6 машин,

– написал Владислав Гайваненко.

По данным ОВА, под ударом также были Васильковская и Зайцевская громады Синельниковского района – там ранены два человека. Огонь охватил три дома местных, которые спасатели впоследствии смогли потушить.

Россияне били по Днепру и области / Фото: ОВА

В Павлоградском районе обошлись без пострадавших, однако в результате атаки там повреждена инфраструктура и гаражи.

В то же время враг продолжал атаковать Никопольский район. По райцентру, а также Покровской, Мировской и Марганецкой громадах россияне били FPV-дронами и тяжелой артиллерией.

В Никополе в результате обстрела пострадали 41-летняя женщина и двое ребят 14 и 16 лет, лечиться они будут дома. Также в городе повреждены объекты инфраструктуры и автозаправка.

