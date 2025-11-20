В России культ "великой победы" давно вышел за пределы государственной пропаганды и приобрел откровенно абсурдные формы. Наряду с "Бессмертным полком" и красными флагами теперь появляются даже получастные военные структуры, которые сочетают современные технологии с советской мифологией. Одним из таких закрытых сообществ являются операторы дронов-камикадзе "Шахедов" и "Гербер", называющие себя "Сталинскими Соколами". Их деятельность и символика показывают, как кремлевский режим пытается вдохнуть новую жизнь в советские фантомы, используя их в современной войне против Украины.

В этом материале команда 24 Канала провела журналистское расследование, проанализировав сотни открытых источников, архивов и цифровых следов, чтобы впервые рассказать о малоизвестном, но все более влиятельном сообществе под названием "Сталинские Соколы". Это российское военное подразделение, которое сочетает технологии беспилотников с советской символикой, создает вокруг себя образ "элитного дронового подразделения", якобы проводит операции по уничтожению ТЦК и СБУ в наших населенных пунктах. Кто стоит за рекрутингом в эту структуру, откуда она берет ресурсы, как формирует собственный миф и каким образом использует медийные инструменты для легализации. Обо всем этом читайте далее в нашем материале.

От частной охраны до элитного подразделения БПЛА: как превратиться в операторов "Шахедов"?

Первые следы нового подразделения оккупантов, специализирующегося на запуске беспилотников, появились еще летом 2023 года. 19 июня на одном из российских ресурсов опубликовали обычный, на первый взгляд, рекламный пост объявления о наборе кандидатов в неизвестную тогда структуру. В нем не было ни упоминания о конкретных задачах, ни деталей места службы.



Скриншот рекламного объявления / Телеграм канал "Сталинские Соколы" ДЗЕН

Через год после этого "Сталинские Соколы" вышли из тени, 2 июля 2024 года в телеграмме появился канал, который назвал себя официальной страницей подразделения. Уже на следующий день там появилось сообщение об участии их техники в военном параде в Беларуси. На фото можно увидеть беспилотник типа "Герань", более известный как "Шахед".



Фото с парада / Телеграм канал подразделения

В конце июля информационное пространство начинают заполнять сообщения о новом типе беспилотника-приманки. 24 июля украинские военные сообщили о первом сбитии неизвестного БПЛА во время ночной массированной атаки. 26 июля представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк подтвердил, что Россия использует новый тип дрона, которого раньше не было на фронте.

28 июля в телеграм-канале "Сталинские Соколы" появилось видео с презентацией беспилотника под названием "Гербера".



Скриншот поста / Телеграм канал "Сталинские Соколы"

Именно это появление стало моментом, когда ранее неизвестное подразделение получило свое лицо, символ и публичное присутствие. Вероятно, именно тогда тактическая группа окончательно сформировалась с собственной командной структурой, медийной поддержкой и определенной боевой ролью в системе российских дроновых атак. В архиве их сайта удалось найти объявления о вакансиях. Среди них была должность военизированной охраны, что может свидетельствовать о происхождении подразделения от частной охранной компании.

Скриншот с требованиями к должности оператора БПЛА / Wayback Machine

Скриншот с требованиями к должности военизированной охраны / Wayback Machine

Скриншот с требованиями к должности инженера РЭБ / Wayback Machine

С помощью OSINT-инструментов мы установили связанные с "Соколами" номера телефонов и телеграм-аккаунты.

+79270319708

Скриншот подписей номера в контактах / ОСИНТ-инструмент

+79173921942

Скриншот подписей номера в контактах / ОСИНТ-инструмент

Некоторые из этих номеров позволили проследить формирование подразделения. После появления первого объявления в июне 2023 года и запуска публичного канала в следующем году удалось установить еще одну линию связи. В двух номерах, связанных с "Соколами", повторялись подписи "ЧОП Новороссия" и "Патриот-Кремень".

Скриншот вида сайта организации "Патриот-Кремень" / Wayback Machine

Скриншот вида сайта "ЧОП Новороссия" / Wayback Machine

Архивные копии сайтов этих организаций свидетельствуют, что они были типичными страницами частных военных компаний. Российские военкоры отмечали, что "ЧОП Новороссия" лишь формально считается охранной структурой, а ее члены заключают стандартные контракты с Министерством обороны РФ.



Скриншот поста / Российский Телеграм канал

Оба сайта уже не существуют, но использовали один и тот же контактный номер.



Скриншот контактов для связи с "ЧОП Новороссия" / Wayback Machine

Мы дополнительно установили, что оба сайта были зарегистрированы в один день 5 октября 2022 года. Такая синхронность вряд ли случайна. Она свидетельствует о координации действий еще на этапе создания инфраструктуры, которая позже стала базой для формирования кадрового и информационного каркаса подразделения. Это означает, что подготовка "Сталинских Соколов" началась задолго до их выхода в публичное пространство как части большей сети, объединяющей военные структуры, частные компании и медийные ресурсы.

Учитывая опыт команды, интересным оказалось то, что только один номер связан со "Сталинскими Соколами" мы смогли привязать к конкретному лицу. Знакомьтесь: Шахматов Данил Сергеевич. Рекрутер в Алабуга Политех, который использовал номер +7 (927) 031 97 08 в старом рекламном посте учебного заведения.

Скриншот поста с номером, о котором шла речь / Российские источники

Именно этот номер фигурировал во всех сайтах, которые мы описывали выше. А его ник в телеграмме, указанный в посте, идентичен другому известному нам Телеграм аккаунту "Сталинских Соколов" @DanilAlabuga.



Скриншот рабочего профиля Шахматова Данила / Телеграмм

Благодаря удаленной странице ВК мы смогли установить настоящую личность одного из рекрутеров "Сталинских Соколов" Шахматова Данила и его нынешние соцсети.

Фото Шахматова Данила / Российские источники

Шахматов Данил Сергеевич 27 марта 2002 года рождения, номер телефона +79509459357.



Скриншот личного профиля Шахматова Данила / Телеграмм

Через инструмент Manticore мы установили, что Шахматов работает в Алабуге с 21.03.2022 года.

Скриншот / Manticore

В 2025 году он продолжает свою деятельность в должности HR на СЭЗ "Алабуга".

СЭЗ "Алабуга" - это особая экономическая зона, расположена в Республике Татарстан (РФ), одна из крупнейших в России. Формально она создана для привлечения инвестиций и развития высокотехнологичного производства, однако в последние годы ее все чаще связывают с военными проектами. На базе "Алабуги" действуют учебные программы по подготовке операторов дронов, производственные линии для сборки беспилотников типа "Шахед", а также кадровые подразделения, участвующие в формировании новых военизированных структур, таких как "Сталинские Соколы".

Скриншот / Manticore

По хронологии событий мы установили, что СЭЗ "Алабуга" занималась рекрутингом новобранцев в "ЧОП Новороссия" и "Патриот-Кремень" через свой HR-отдел, а возможно и была причастна к созданию этих структур.

Мы идентифицировали такие номера и телеграмм-аккаунты, которые, вероятно, связаны с деятельностью подразделения "Сталинские Соколы":

+79828214805

@DanilAlabuga

+79270319708

+79173921942

@StalinskieSokoly

+79196432329

@pvo_a

+79172800047

@stalinskiesokoly1

+6281355309232

@пилот_сокол

@St_sokoly

От игры до ударов: как россияне создают имидж нового подразделения

Не так давно российские войска начали наносить удары по зданиям Территориальных центров комплектования. Ответственность за эти атаки публично взяло на себя подразделение "Сталинские Соколы". В российских и части украинских медиа появились сообщения, что якобы координаты объектов передают местные жители. Такие заявления являются типичными информационными провокациями, направленными на посев недоверия, паники и раскола в украинском обществе.

В публичных заявлениях и действиях подразделения прослеживается четкое направление на пиар и мификацию. Объявление начала так называемой операции "Чистый Чернигов" и выбор в качестве целей объекты ТЦК и СБУ, которые постоянно в информационном поле нашего общества, это подтверждает.



Скриншот поста / Телеграм канал "Сталинские Соколы"

В публикациях канала и сопутствующих материалах мы обнаружили упоминания о развлекательном проекте под названием dronewars.

Скриншот сайта игры / dronewars

Скриншот геймплея игры / dronewars

Разработкой игры занималось соответствующее подразделение в пресловутой СЭЗ "Алабуга".



Информация о сайте / Yapl

Это важная деталь, ибо усиливает подозрения о существовании более широкой экосистемы, которая обеспечивает техническую и кадровую поддержку новых формирований связанных с Отдельной экономической зоной.

С недавних пор началась даже продажа мерча подразделения.

Скриншот / Телеграм канал "Сталинские Соколы"

Последовательность цифровых следов и медийных проявлений создает цепочку от начальных объявлений о наборе до открытых операций, корпоративной игрофикации и мификации подразделения. Это звено не доказывает всех деталей, но позволяет говорить о системности подхода, когда рекрутинг, информационное присутствие и техническая подготовка взаимосвязаны.

Относительно отзывов о подразделении, то они не однозначны. Многие жалуются на то, что после процесса подачи всех документов, представитель рекрутингового отдела исчезает, а с помощью данных, которые лицо предоставило начинаются звонки от мошенников.



Комментарий о мошенничестве со стороны подразделения / Телеграмм



Комментарий с недоверием к заявлениям подразделения / Телеграмм



Комментарий с недовольством отбором в подразделение / Телеграм Телеграмм



Комментарий о мошенничестве со стороны подразделения / Телеграм

К тому же "Сталинские Соколы" закупают рекламные сообщения в так называемых российских мониторинговых группах во время массированных обстрелов с использованием Шахедов и Гербер. Этот синхронный пиар создает иллюзию "боевого присутствия" впечатление, что подразделение непосредственно причастно к событиям. Таким образом, формируется контролируемый медийный образ, который будет использоваться в дальнейших этапах развития и легализации формирования в информационном пространстве.



Скриншот проплаченного поста / Телеграмм

Как "Сталинские Соколы" стали частью дроновой машины России

Сочетание исторической символики, современных беспилотных технологий и продуманного медийного сопровождения свидетельствует о координации на уровне государственных или квазигосударственных структур, а не любительский характер образования. Особенно показательным является привлечение к этому процессу институций вроде ОЭЗ "Алабуга".

Параллельное развитие рекрутинговых платформ, рекламных кампаний, продажи символического мерча и использование "мониторинговых" каналов для продвижения образа подразделения свидетельствует о высоком уровне организации информационной работы. Такой подход можно рассматривать как составляющую более широкой пропагандистской и кадровой стратегии.

Мы также предполагаем наличие связи между "Сталинскими Соколами" и известным подразделением "Рубикон". Эта связь, предположительно, имеет кадровый или технический характер и может объяснять синхронность действий, а также схожесть информационных кампаний.

Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" это российское военное подразделение, созданное в 2024 году под руководством Министерства обороны РФ для разработки, испытания и внедрения беспилотных летательных, наземных и надводных систем, а также подготовки операторов дронов и специалистов по робототехнике с целью усиления возможностей армии в современной войне.

В итоге, "Сталинские Соколы" выглядят как элемент разветвленной сети, где сочетаются технологии, информационные операции и контролируемый пиар. Их деятельность демонстрирует, как в современной войне Россия выстраивает не только боевые подразделения, но и целые медиа-системы влияния, действующие параллельно в военной, цифровой и общественной плоскостях.