Про це пише 24 Канал із посиланням на очільника Київської обласної військової адміністрації Миколу Калашникова.

Що відомо про постраждалих та жертв атаки на Київщину?

За даними Калашникова, станом на 11:43 кількість постраждалих збільшилася до 14. Крім того, у власному будинку загинула жителька Фастівського району Боярської громади, 1952 року народження.

Рятувальники проводять розбір завалів, гасіння пожеж / Фото ДСНС

Постраждали люди в різних районах області:

  • У Броварському районі постраждали троє людей: одну особу госпіталізовано, двом іншим допомогу надали на місці.
  • У Бучанському районі поранено шістьох: дві людини госпіталізовані, чотирьом надали допомогу на місці.
  • В Обухівському районі травмовано двох жителів.
  • У Вишгородському районі одна людина отримала осколкові поранення – її госпіталізували.
  • У Фастівському районі дві жінки отримали гостру реакцію на стрес, медичну допомогу надано на місці.

Які наслідки атаки на Київ?

  • Водночас унаслідок російської атаки на столицю станом на 12 ранку постраждали 37 людей. В стаціонарах наразі перебувають 15 постраждалих. Двоє людей загинули.

  • Зафіксовані пошкодження багатоповерхових та приватних будинків у Святошинському, Соломʼянському, Шевченківському, та Дніпровському районах столиці.

  • Поліцейські та працівники ДСНС працюють на місцях, надають допомогу постраждалим та фіксують наслідки ворожого обстрілу.