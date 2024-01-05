Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Богдан Долінце, зауваживши, що за характеристиками, які озвучують, балістичні ракети з КНДР дійсно мають кращі характеристики, ніж "Іскандер".

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Однак потрібно усвідомлювати, що невідомо, чи заявлені характеристики відповідають реальності. Лише через певний час стане зрозуміло, чого очікувати від цих ракет.

Чи реально збити корейські ракети з ППО

Як наголосив Долінце, важливо пам'ятати, що ці ракети є балістичними. Вони летять на величезній висоті, тому її реально збити лише в той момент, коли вона вже падає до цілі.

Більшість систем ППО не мають значного запасу по висоті для протидії. Базові системи можуть знищувати на висоті 3 – 4 кілометрів. Більш серйозні – від 10 – до 20. Найсучасніші можуть знищувати ракети на висоті до 40 кілометрів. Балістична ракета летить переважно на висоті кількох сотень кілометрів,

– сказав Долінце.

Хоча у світі існують системи, які можуть уражати цілі в навколокосмічному просторі. Навіть була інформація, що Ізраїль кілька місяців тому зміг збити таку ціль.

Україна наразі таких систем не має. Якщо у майбутньому вийде їх отримати, тоді ефективність знищення балістичних цілей буде ще вищою.

Зверніть увагу! Україна має можливість збивати балістичні цілі. Зокрема, це можуть робити із зенітних ракетних комплексів Patriot.

Ракети з КНДР: коротко