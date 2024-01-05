Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце, заметив, что по озвучивающим характеристикам баллистические ракеты из КНДР действительно имеют лучшие характеристики, чем "Искандер".

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Однако нужно осознавать, что неизвестно, соответствуют ли заявленные характеристики реальности. Только через некоторое время станет ясно, чего ждать от этих ракет.

Реально ли сбить корейские ракеты с ПВО

Как отметил Долинце, важно помнить, что эти ракеты баллистические. Они летят на огромной высоте, поэтому ее реально сбить лишь в тот момент, когда она уже падает в цель.

Большинство систем ПВО не имеют значительного запаса по высоте для противодействия. Базовые системы могут уничтожаться на высоте 3 – 4 км. Более серьезные – от 10 – до 20. Самые современные могут уничтожать ракеты на высоте до 40 километров. Баллистическая ракета летит преимущественно на высоте нескольких сотен километров,

– сказал Долинце.

Хотя в мире существуют системы, которые могут поражать цели в околокосмическом пространстве. Даже была информация, что Израиль несколько месяцев тому назад смог сбить такую цель.

Украина пока таких систем не имеет. Если в будущем их получим, то эффективность уничтожения баллистических целей будет еще выше.

Обратите внимание! В Украины есть возможность сбивать баллистические цели. В частности, это могут делать из зенитных ракетных комплексов. Patriot.

Ракеты из КНДР: коротко