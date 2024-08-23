Так, ночью на Украину летели 16 "Шахедов" из российских районов Ейска и Курска. Кроме того, противник выпустил два "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области.

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Как отработала ПВО

В результате противовоздушного боя авиацией, подразделениями радиоэлектронной борьбы и расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбиты 14 "Шахедов".

Еще два – локационно потеряны, информация о разрушениях не поступала.

Противовоздушная оборона работала в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

Напомним, что в ночь на 22 августа враг в очередной раз совершил воздушную атаку на Украину. Тогда оккупанты использовали противорадиолокационные ракеты Х-31П и два "Искандер-М". По словам командующего Воздушными силами Николая Олещука, большинство ракет не достигли целей.