Ночью 22 августа в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу из-за запуска “Шахедов”. О том, что известно об опасности – рассказывает 24 Канал.
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Миргород – в укрытие
Воздушные силы попросили пройти жителей Миргорода в укрытие.
Группа из 5 БпЛА проходит через Ахтырский район Сумщины в направлении Миргородского района Полтавской области. Курс Юго-Западный.
1 БпЛА с Херсонщины в направлении Баштанского района Николаевской области. Курс Северо-Западный.
Курс – на Миргород
Ударные БпЛА на севере Полтавщины, курс на Миргород.
На Николаевщину движется дрон
Движение ударных БпЛА с Херсонщины на Николаевщину, курс - северо-западный.
БпЛА в направлении Полтавщины
"Шахеды" севернее Ахтырки движутся на юго-запад в направлении Полтавщины.