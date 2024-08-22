Ночью 22 августа в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу из-за запуска “Шахедов”. О том, что известно об опасности – рассказывает 24 Канал.

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23:53, 22 августа

Миргород – в укрытие

Воздушные силы попросили пройти жителей Миргорода в укрытие.

23:40, 22 августа

Группа из 5 БпЛА проходит через Ахтырский район Сумщины в направлении Миргородского района Полтавской области. Курс Юго-Западный.

1 БпЛА с Херсонщины в направлении Баштанского района Николаевской области. Курс Северо-Западный.

23:33, 22 августа

Курс – на Миргород

Ударные БпЛА на севере Полтавщины, курс на Миргород.

23:31, 22 августа

На Николаевщину движется дрон

Движение ударных БпЛА с Херсонщины на Николаевщину, курс - северо-западный.

23:31, 22 августа

БпЛА в направлении Полтавщины

"Шахеды" севернее Ахтырки движутся на юго-запад в направлении Полтавщины.