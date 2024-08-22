Вночі 22 серпня в низці регіонів України оголосили повітряну тривогу через запуск "Шахедів". Про те, що відомо про небезпеку – розповідає 24 Канал.

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23:53, 22 серпня

Миргород – в укриття

Повітряні сили попросили пройти жителів Миргороду в укриття.

23:40, 22 серпня

Група з 5 БпЛА проходить через Охтирський район Сумщини у напрямку Миргородського району Полтавської області. Курс Південно-Західний.

1 БпЛА з Херсонщини у напрямку Баштанського району Миколаївської області. Курс Північно-Західний.

23:33, 22 серпня

Курс – на Миргород

Ударні БпЛА на півночі Полтавщини, курс на Миргород.

23:31, 22 серпня

На Миколаївщину рухається дрон

Рух ударних БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, курс - північно-західний.

23:31, 22 серпня

БпЛА у напрямку Полтавщини

"Шахеди" північніше Охтирки рухаються на південний захід у напрямку Полтавщини.