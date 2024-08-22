Російська пропаганда поширює фейкові новини про операцію в Курській області. ЦПД їх зафіксував та спростував.
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Російські наративи про операцію в Курській області
У ЦПД виділили такі фейки:
- "Хімічна атака ЗСУ". Пропагандисти ворога заявляють, що Україна нібито застосувала хімічну зброю, щоб прорвати кордон. Однак цьому немає жодних доказів.
- ️ "Масові розстріли цивільних". Російські ЗМІ почали активно публікувати нібито історії про "розстріляні сім'ї" та "дороги, всіяні тілами". Їх пишуть неначе зі слів евакуйованих.
- ️ "Мародерство під чужим прапором". Російські пропагандисти наполягають, що українські солдати перевдягаються у форму їхньої армії та чинять мародерства. Це потрібно, щоб виправдати дії самих росіян на території Курської області.
- ️ "Трофейні ікони". Росіяни поширюють фейк, що на одному з популярних українських сайтів з оголошеннями з’явилося багато повідомлень про продаж ікон, які нібито вкрали військові ЗСУ. насправді таких оголошень немає.
- ️ "Дивовижні історії евакуації". Суттєво збільшилася кількість публікацій, де розповідають, як жителі Курської області "пішки під українськими ракетами" виїжджали зі своїх населених пунктів. Також з метою дискредитації військових ЗСУ з’являються документальні фільми про біженців та волонтерів, у яких говорять про "звірства українських нацистів".
Російська пропагандистська машина створила чергову партію фейкових історій.