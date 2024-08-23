Так, уночі на Україну летіли 16 "Шахедів" з районів російських Єйська та Курська. Крім того, противник випустив два "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області.

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Як відпрацювала ППО

Унаслідок протиповітряного бою авіацією, підрозділами радіоелектронної боротьби та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито 14 "Шахедів".

Ще два – локаційно втрачені, інформація щодо руйнувань не надходила.

Протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.