Про це повідомив генерал-лейтенант Микола Олещук. Також командувач сказав, скільки "Шахедів" збили оборонці неба.
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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Повітряні сили про нічну атаку 22 серпня
У ніч на 22 серпня агресор завдав удару 10 БпЛА типу "Shahed" із Курського напрямку. Більшістю виявлених "Шахедів" атакував позиції Сил оборони на прифронтових територіях Харківщини.
Також ворог застосував протирадіолокаційні ракети Х-31П з повітряного простору над Чорним морем і 2 балістичні ракети "Іскандер-М" із Бєлгородської області та окупованого Криму.
Силами та засобами протиповітряної оборони збито два ударних БпЛА, ще два – локаційно втрачені (упали самостійно). Внаслідок активної протидії, більшість ворожих ракет не досягла цілей. Попередньо, обійшлося без жертв та серйозних наслідків,
– заявив генерал-лейтенант Микола Олещук.
Скільки "Шахедів" збили вночі / Інфографіка Повітряних сил