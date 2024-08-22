Про це повідомив генерал-лейтенант Микола Олещук. Також командувач сказав, скільки "Шахедів" збили оборонці неба.

Дивіться також Вночі на Київщині по дронах працювала ППО: є збиті цілі

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Повітряні сили про нічну атаку 22 серпня

У ніч на 22 серпня агресор завдав удару 10 БпЛА типу "Shahed" із Курського напрямку. Більшістю виявлених "Шахедів" атакував позиції Сил оборони на прифронтових територіях Харківщини.

Також ворог застосував протирадіолокаційні ракети Х-31П з повітряного простору над Чорним морем і 2 балістичні ракети "Іскандер-М" із Бєлгородської області та окупованого Криму.

Силами та засобами протиповітряної оборони збито два ударних БпЛА, ще два – локаційно втрачені (упали самостійно). Внаслідок активної протидії, більшість ворожих ракет не досягла цілей. Попередньо, обійшлося без жертв та серйозних наслідків,

– заявив генерал-лейтенант Микола Олещук.