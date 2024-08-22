Об этом сообщил генерал-лейтенант Николай Олещук. Также командующий сказал, сколько "Шахедов" сбили защитники неба.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

Воздушные силы о ночной атаке 22 августа

В ночь на 22 августа агрессор нанес удар 10 БпЛА типа "Shahed" с Курского направления. Большинством обнаруженных "Шахедов" атаковал позиции Сил обороны на прифронтовых территориях Харьковщины.

Также враг применил противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над Черным морем и 2 баллистические ракеты "Искандер-М" из Белгородской области и оккупированного Крыма.

Силами и средствами противовоздушной обороны сбито два ударных БпЛА, еще два – локально потеряны (упали самостоятельно). Вследствие активного противодействия, большинство вражеских ракет не достигло целей. Предварительно, обошлось без жертв и серьезных последствий,

– заявил генерал-лейтенант Николай Олещук.