О последствиях российской атаки рассказал начальник ОВА. Руслан Кравченко сказал, есть ли попадания и пострадавшие.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграме.

Какие последствия атаки на Киевскую область сегодня

Агрессор в очередной раз пытался атаковать Киевскую область БпЛА. Работали Силы ПВО.

Есть сбитые цели. Благодарны нашим защитникам за эффективную работу. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет. Пострадавшие в результате атаки отсутствуют,

– заявил Кравченко.

Добавил, что обломки сбитых целей за пределами населенных пунктов. Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий российской атаки.

Заметим, что тревога из-за угрозы ударных дронов продолжается. В частности, в 08:04 Воздушные силы предупреждали о БПЛА с Полтавщины на Харьковщину. Также писали, что БПЛА на Харьковщине, направление Чугуевский район. Поэтому не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.