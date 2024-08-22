Про наслідки російської атаки розповів начальник ОВА. Руслан Кравченко сказав, чи є влучання та постраждалі.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі.

Які наслідки атаки на Київщину сьогодні

Агресор вкотре намагався атакувати Київську область БпЛА. Працювали Сили ППО.

Є збиті цілі. Вдячні нашим захисникам за ефективну роботу. Влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури немає. Постраждалі внаслідок атаки відсутні,

– заявив Кравченко.

Додав, що уламки збитих цілей поза межами населених пунктів. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків російської атаки.

Зауважимо, що тривога через загрозу ударних дронів триває. Зокрема, о 08:04 Повітряні сили попереджали про БпЛА з Полтавщини на Харківщину. Також писали, що БпЛА на Харківщині, напрямок Чугуївський район. Тож не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.