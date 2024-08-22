Кілька груп російських дронів тримають різну траєкторію, повідомляє 24 Канал. Важливо реагувати на сигнали повітряної тривоги у вашому регіоні.

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Атака "Шахедами" 22 серпня: що відомо

Де оголошена повітряна тривога

На цю мить повітряна тривога оголошена у таких регіонах:

Регіони, у яких оголошена тривога, позначені червоним.

01:11, 22 серпня

Інформація від Повітряних сил:

  • БпЛА на півночі Полтавщини, курс південно-західний.
  • БпЛА з Сумщини на Харківщину.
00:53, 22 серпня

БпЛА рухаються через Сумщину в напрямку Полтавщини.

00:40, 22 серпня

Повітряні сили офіційно попередили про загрозу БпЛА для Сум.