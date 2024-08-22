Кілька груп російських дронів тримають різну траєкторію, повідомляє 24 Канал. Важливо реагувати на сигнали повітряної тривоги у вашому регіоні.
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Де оголошена повітряна тривога
На цю мить повітряна тривога оголошена у таких регіонах:
Регіони, у яких оголошена тривога, позначені червоним.
01:11, 22 серпня
Інформація від Повітряних сил:
- БпЛА на півночі Полтавщини, курс південно-західний.
- БпЛА з Сумщини на Харківщину.
00:53, 22 серпня
БпЛА рухаються через Сумщину в напрямку Полтавщини.
00:40, 22 серпня
Повітряні сили офіційно попередили про загрозу БпЛА для Сум.