Несколько групп российских дронов держат разную траекторию, сообщает 24 Канал. Важно реагировать на сигналы воздушной тревоги в вашем регионе.

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Где объявлена воздушная тревога

На данный момент воздушная тревога объявлена в таких регионах:

Регионы, в которых объявлена тревога, обозначены красным.

01:11, 22 августа

Информация от Воздушных сил:

  • БпЛА на севере Полтавщины, курс юго-западный.
  • БпЛА с Сумщины на Харьковщину.
00:53, 22 августа

БпЛА движутся через Сумскую область в направлении Полтавщины.

00:40, 22 августа

Воздушные силы официально предупредили об угрозе БпЛА для Сум.