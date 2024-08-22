Несколько групп российских дронов держат разную траекторию, сообщает 24 Канал. Важно реагировать на сигналы воздушной тревоги в вашем регионе.
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Где объявлена воздушная тревога
На данный момент воздушная тревога объявлена в таких регионах:
Регионы, в которых объявлена тревога, обозначены красным.
01:11, 22 августа
Информация от Воздушных сил:
- БпЛА на севере Полтавщины, курс юго-западный.
- БпЛА с Сумщины на Харьковщину.
00:53, 22 августа
БпЛА движутся через Сумскую область в направлении Полтавщины.
00:40, 22 августа
Воздушные силы официально предупредили об угрозе БпЛА для Сум.