Все необходимые службы выехали для ликвидации последствий атаки. Что известно о ночном ударе по Тернополю, какие последствия попаданий, есть ли угроза для местных – читайте в материале 24 Канала.

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Дроны атаковали Тернопольскую область

Ночью на территории Тернопольской области сигнал тревоги прозвучал в 01:32. Сигнал об отбое воздушной тревоги был в 02:59. Уже через почти час после отбоя, ориентировочно в 03:55 городской голова Тернополя Сергей Надал написал предупреждение.

Вниманию тернополян, проживающих на массивах Дружба, Кутковцы, Пронятин, Новый Свет, а также в Белой. Просьба крепко закрыть окна, так как в воздухе может быть ощутимый запах горелости после отбоя,

– говорилось в сообщении чиновника.

Позже появилась информация от областной военной администрации о том, что в Тернопольском районе проводят замеры воздуха. "При планировании дня ограничьте пребывание свое и, особенно, детей на улице, закройте окна в помещениях", – призвали там.

Как выяснилось, во время ночной атаки Россия нанесла удар по промышленному объекту в Тернополе. Об этом на брифинге в 9 часов сообщил заместитель начальника Тернопольской областной военной администрации Виктор Устенко.

На месте попадания работают спасатели

Как рассказал на брифинге в Тернопольской ОГА начальник главного управления ГСЧС в области Виктор Маслей, к тушению резервуара с горюче-смазочными материалами, куда попал объект, привлекли 20 единиц техники и 90 спасателей. По его словам, пострадавших или погибших в результате удара по предприятию нет.

В результате проведенных действий в 06:50 состоялась локализация пожара, то есть было прекращено его распространение и взято под контроль. Сейчас происходит тушение пожара,

– заверил он.

В 09:22 городской голова Тернополя Сергей Надал сообщил следующее: "На месте работали все соответствующие спецслужбы. Также привлечены 2 пожарных поезда из Тернополя и Львова. Прошу тернополян ограничить пребывание на улице, по возможности закрыть окна в помещениях, пока продолжается тушение пожара".

Ликвидация последствий попадания на промышленном объекте / Фото ГСЧС Украины

Осуществляют замеры на содержание вредных веществ в воздухе и воде

Генеральный директор Тернопольского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Оксана Чайчук на брифинге сообщила, что около семи часов утра на место выехала группа реагирования на химическую опасность.

Замеры проводились на границе жилой зоны в 7 точках с помощью приборов экспресс-диагностики. Воздух проверяли на содержание продуктов сгорания, таких как СО, CO2, NO2, хлорсодержащие вещества и тому подобное.

Согласно данным, полученными от гидрометслужбы, направление ветра является юго-западным. Факел поднялся достаточно высоко, и вредные вещества начали двигаться в этом направлении. Масса движется в направлении Теребовли и Козовой. Поэтому замеры проводятся также на территории области, в городе Теребовля, прилегающих населенных пунктах и поселке городского типа Козова,

– сказала она.

По ее словам, пока превышений вредных веществ нет, обнаружены следы продуктов сгорания CO2, а также хлорсодержащих веществ, которые не превышают допустимых концентраций в атмосферном воздухе.

"Также проведен забор питьевой воды из водозаборов города Тернополь для проверки наличия этих веществ. По результатам экспресс-анализа, вредных веществ в воде не обнаружено. Работы по мониторингу будут продолжаться до тех пор, пока показатели атмосферного воздуха не будут приведены к норме", – добавила она.

Как выглядит город после атаки

В сети уже публикуют фото и видео последствий удара, на которых видно как небо Тернополя затянул густой дым, который распространяется другими районами.

В Тернополе в небо поднимается дым: смотрите видео Ирины Выхрущ, 24 Канал

Также появились соответствующие фотографии.

Как выглядит Тернополь сейчас / фото Ирины Выхрущ, 24 Канал