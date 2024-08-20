Так, небо Тернополя затянул густой темный дым. Однако по состоянию на это время превышений вредных веществ в воздухе нет.

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Дым в Тернополе

В Тернополе во время атаки дронов было попадание в резервуары с горюче-смазочными материалами, в результате чего возник большой пожар.

Последствия попадания в Тернополе: смотрите видео

Сразу после попадания поднялся огромный столб дыма, который со временем распространился по другим районам.

Как выглядит Тернополь сейчас / фото Ирины Выхрущ, 24 Канал

Местные СМИ также публикуют фото того, как сейчас выглядит небо над Тернополем.

Как рассказала директор Тернопольского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Оксана Чайчук, в воздухе города обнаружены следы продуктов сгорания СО2, а также хлорсодержащих веществ, которые не превышают допустимых концентраций в атмосферном воздухе. Вредных веществ в воде также не обнаружили.

Хотя вредных веществ в воздухе и воде не обнаружено, до уточняющих результатов исследований областной центр контроля и профилактики болезней рекомендует горожанам воздержаться от длительного пребывания на улице.