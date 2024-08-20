Известно, что на месте начался масштабный пожар. Поэтому людям советуют не выходить из дома без причины.

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Состояние воздуха и воды в Тернополе

Главный государственный санитарный врач области Оксана Чайчук рассказала, что замеры проводились на содержание продуктов возгорания. В результате удара "факел" поднялся достаточно высоко, и по ее словам, вредные вещества ушли в высокие слои атмосферы, которые рассеиваются по направлению движения ветра.

По состоянию на это время превышений вредных веществ нет, есть следы продуктов возгорания CO2, а также хлорсодержащих веществ, которые не превышают допустимых концентраций в атмосферном воздухе,

– рассказала она.

В то же время в воде вредных веществ, как отметила Чайчук, также не обнаружено. Она также отметила, что замеры будут продолжаться и в дальнейшем.

Работы по мониторингу будут продолжаться, пока показатели атмосферного воздуха не будут приведены в норму. Оксана Чайчук анонсировала, что специалисты начали замеры на содержание формальдегидов и фенолов, однако они требуют больше времени для проведения и анализа.

Эти результаты требуют дополнительного времени для обработки.

Обратите внимание! Замеры производились на границе жилой зоны в 7 точках с помощью приборов экспресс-диагностики. Воздух проверяли на содержание продуктов сгорания, таких как CO, CO2, NO2, хлорсодержащие вещества и так далее.

Что этому предшествовало: основное об атаке на Тернополь

Ночью городской голова Тернополя Сергей Надал обратился к жителям города после отбоя воздушной тревоги, связанной с атакой дронов-камикадзе. Он предупредил горожан о том, что в воздухе может быть запах горелости. В соцсетях Надал попросил тернополян крепко закрыть окна.

Впоследствии в Тернопольской ОВА сообщили, что по состоянию на 07:13 на месте происшествия все еще работают пожарные. В Тернопольском районе специалисты производят замеры качества воздуха. Всего на месте происшествия работали более 20 единиц техники и более 90 спасателей. Также привлекались 2 пожарных поезда из Тернополя и Львова.

Произошло попадание в одну из емкостей, где хранились горюче-смазочные материалы.