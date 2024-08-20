Відомо, що на місці почалася масштабна пожежа. Тож людям радять не виходити з дому без причини.

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Стано повітря та води у Тернополі

Головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук розповіла, що заміри проводилися на вміст продуктів загоряння. Внаслідок удару "факел" піднявся досить високо, й за її словами, шкідливі речовини пішли у високі шари атмосфери, які розсіюються за напрямком руху вітру.

Станом на цей час перевищень шкідливих речовин немає, є сліди продуктів загоряння CO2, а також хлоровмісних речовин, які не перевищують допустимих концентрацій в атмосферному повітрі,

– розповіла вона.

Водночас у воді шкідливих речовин, як зазначила Чайчук, також не виявлено. Вона також зауважила, що заміри продовжуватимуться й надалі. До слова, після атаки дронами мер Тернополя Сергій Надал звернувся до тернополян, які проживають на масивах Дружба, Кутківці, Пронятин, Новий Світ, а також у Білій.

Він закликав людей міцно зачинити вікна через "відчутний запах горілості". Також він попросив місцевих жителів не публікувати фото, відео та не поширювати неправдивої інформації в соціальних мережах.