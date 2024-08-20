Так, небо Тернополя затягнув густий темний дим. Однак станом на цей час перевищень шкідливих речовин у повітрі немає.

Дивіться також Ворог вдарив по промисловому об'єкту в Тернополі: брифінг про наслідки атаки

Дим у Тернополі

У Тернополі під час атаки дронів було влучання у резервуари з паливно-мастильними матеріалами, внаслідок чого виникла велика пожежа.

Наслідки влучання у Тернополі: дивіться відео

Одразу після влучання здійнявся величезний стовп диму, який з часом розповсюдився іншими районами.

Як виглядає Тернопіль зараз / фото Ірини Вихрущ, 24 Канал

Місцеві ЗМІ також публікують фото того, як зараз виглядає небо над Тернополем.

Як розповіла директорка Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Оксана Чайчук, у повітрі міста виявлено сліди продуктів згоряння СО2, а також хлоровмісних речовин, які не перевищують допустимих концентрацій в атмосферному повітрі. Шкідливих речовин у воді також не виявили.

Хоч шкідливих речовин у повітрі та воді не виявлено, до уточнювальних результатів досліджень обласний центр контролю та профілактики хвороб рекомендує містянам утриматися від тривалого перебування на вулиці.