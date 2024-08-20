На месте происшествия возник пожар, все службы выехали для ликвидации последствий. К работе привлекли два пожарных поезда и несколько десятков единиц техники.
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Ситуация в Тернополе
Руководитель ГСЧС Тернопольской области Виктор Маслей на брифинге рассказал, что спасатели получили сообщение о пожаре около 3 часов ночи. Возгорание на предприятии Тернополя возникло из-за удара по резерву с горюче-смазочными материалами.
Для ликвидации были привлечены спасатели Тернопольского гарнизона, а также из других городов области. Всего более 20 единиц техники и более 90 спасателей. Также привлекалось два пожарных поезда – из города Тернополя и города Львова,
– указал Маслей.
Примерно в 6:50 возгорание локализовали. По состоянию на 9 часов тушение пожара продолжалось. Пострадавших нет.