Об этом заявила премьер Литвы Ингрида Шимоните на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой, передает 24 Канал.

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Литва передаст Украине новый пакет помощи

Ингрида Шимоните рассказала, что новый пакет военной помощи от Литвы поступит в Украину уже к началу сентября.

Он будет включать комплексы ПВО малой дальности, ракеты, противодронное и другое оборудование, оружие и боеприпасы,

– заявила премьер Литвы.

Кроме того, глава правительства отметила, что страна выделила 35 миллионов евро на закупку радаров и оборудования для разминирования для Украины.

До конца осени мы надеемся, что сможем также передать более 5 тысяч дронов литовского производства,

– сказала Шимоните.

Кстати, во время торжеств в Киеве премьер поздравила с Днем Независимости на украинском языке. Подчеркнула, что Литва была и будет с Украиной на каждом шагу к победе, делать все, чтобы приблизить ее.