Соответствующее сообщение американское посольство в Украине опубликовало в среду, 21 августа. Вашингтон связывает возможное повышение воздушных угроз с Днем Независимости Украины.

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США предупреждают о возможных атаках

Соединенные Штаты не исключают, что Россия будет атаковать украинские города как и днем, так и ночью с помощью различных видов вооружения.

Посольство США оценивает, что в течение следующих нескольких дней и до выходных существует повышенный риск как ночных, так и дневных российских беспилотных и ракетных атак по всей территории Украины.