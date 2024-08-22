Відповідне повідомлення американське посольство в Україні опублікувало у середу, 21 серпня. Вашингтон пов'язує можливе підвищення повітряних загроз з Днем Незалежності України.

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США попереджають про можливі атаки

Сполучені Штати не виключають, що Росія атакуватиме українські мста як і вдень, так і вночі за допомогою різних видів озброєння.

Посольство США оцінює, що протягом наступних кількох днів і до вихідних існує підвищений ризик як нічних, так і денних російських безпілотних і ракетних атак по всій території України.

Вашингтон дає такі рекомендації українцям у зв'язку з можливим загостреннями повітряних загроз:

слідкувати за оновленнями в місцевих ЗМІ;

знати розташування найближчих укриттів;

негайно ховатися, якщо оголосили повітряну тривогу;

дотримуйтесь вказівок української влади.

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Слід наголосити, що російські окупанти загалом не припиняють повітряного терору. Майже що ночі на мирні міста нашої держави летять ворожі дрони або ракети, або і те, і те водночас.

Так, проти ночі 22 серпня загарбники випустили безпілотні літальні апарати по столичному регіону, про що вранці повідомила Київська ОВА. За словами голови Руслана Кравченка, ППО успішно відпрацювала по цілях противника, немає влучань в об'єкти критичної інфраструктури, а також постраждалих серед людей.

Крім того, на 21 серпня російські "Шахеди" та ракети всю ніч атакували Україну. Загарбники випустили 2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN, керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та аж 69 дронів типу "Шахед".

Протиповітряна оборона успішно працювала на території Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Миколаївської та інших областей. Повітряним силам вдалось ліквідувати 51 повітряну ціль:

1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;

50 ударних безпілотників.

Українські оборонці неба уточнювали, що окупанти запускали дрони та ракети з території Курської області, а також Приморсько-Ахтарська, Єйська.