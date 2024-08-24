К сожалению, результате атаки погиб 35-летний мужчина и его 34-летняя жена. Правоохранители сообщили, что автомобиль двигался по трассе "Копти-Глухов-Бачевск".

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Что известно об ударе по гражданскому авто

В Шосткинской окружной прокуратуре сообщили, что проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

По данным следствия, 24 августа 2024 года около 08:00 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг, по предварительным данным, беспилотником атаковал гражданский автомобиль, который двигался по трассе "Копти-Глухов-Бачевск",

– рассказали правоохранители.

Россияне атаковали гражданское авто / Фото Сумской областной прокуратуры

В результате этой атаки погибли 35-летний мужчина и его 34-летняя жена. Прокуратура, вместе с другими правоохранителями, документирует последствия обстрела.

После завершения расследования материалы дела будут переданы в Управление Службы безопасности Украины в Сумской области.