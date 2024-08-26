Зранку 26 серпня Росія запустила по Україні різні види озброєнь. Кореспондент 24 Каналу повідомив про серію вибухів у Києві.

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Це робота ППО

У Києві були гучно. місцева влада пояснила, що на підступах до столиці працює протиповітряна оборона. Наразі більше нічого невідомо про вибухи.

Зверніть увагу, що оперативно про атаку – у нашому телеграм-каналі.

Приблизно о 09:09 були повторні вибухи у столиці.

Пам'ятайте, що під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.