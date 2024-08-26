Тому у самому Львові були проблеми з електропостачанням, однак ситуація була збалансована. Це 24 Каналу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Дивіться також В Україні екстрені відключення через масовану атаку Росії: яка ситуація зі світлом 26 серпня

У Львові готові до різних сценаріїв

Андрій Садовий зазначив, що ворог прагне знищити критичну інфраструктуру України. Загарбники вдарили по об'єктах у Стрию. Львів отримує воду з багатьох напрямків, тому у містян почалися проблеми з електропостачанням до насосних станцій водоканалу.

Але мешканці не відчули проблем, тому що ми ще до війни вибудували систему альтернативної подачі електропостачання до насосних станцій водоканалу. Тому все було збалансовано,

– підкреслив він.

Мер Львова наголосив, що усі громади України повинні готуватися до будь-чого. Зокрема, до виживання в надскладних умовах, коли електропостачання може не бути понад тиждень. У Львові опрацьовують такі сценарії, альтернативні варіанти і електропостачання, і теплопостачання.

"У місті не було постраждалих. Є проблематика у межах області, ураження об'єктів критичної інфраструктури, через що були проблеми з перебоями в електропостачанні. Але ситуація була збалансована, мешканці цього навіть не до кінця відчули", – пояснив посадовець.

Атака на Львівщину: головне

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявляв, що Росія вдарила по енергетичних об'єктах на Львівщині. Через це у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням.

Мер Львова Андрій Садовий зауважив, що влучання були в області, а не у місті. Також через ворожу атаку можуть бути неполадки із водопостачанням.