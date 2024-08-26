Зокрема, було атаковано енергетичному об'єкту на Львівщині. Зауважимо, що Укренерго надав розпорядження ввести екстрені відключення світла.
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Джерело:Максим Козицький
Росія завдала чергового масованого удару по Україні вранці 26 серпня. Основною ціллю ворога знову стала енергетична інфраструктура.
Зокрема, було атаковано енергетичному об'єкту на Львівщині. Зауважимо, що Укренерго надав розпорядження ввести екстрені відключення світла.
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