Зокрема, було атаковано енергетичному об'єкту на Львівщині. Зауважимо, що Укренерго надав розпорядження ввести екстрені відключення світла.

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