В частности, был атакован энергетический объект на Львовщине. Заметим, что Укрэнерго предоставил распоряжение ввести экстренные отключения света.
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Что известно об ударе по энергообъекту на Львовщине
Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что Россия нанесла удар по энергетическому объекту на Львовщине.
Из-за этого во Львове и области частично возникли перебои с электроснабжением,
– рассказал Козицкий.
Он также добавил, что обо всех деталях сообщит позже.
В то же время городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что из-за попадания в области во Львове могут возникнуть проблемы с водоснабжением. Это продлится до тех пор, пока подстанции не перейдут на резервное питание.
"Попаданий по городу на эту минуту не фиксируем", – отметил мэр Садовый.
Заметим, что на удар по энергетической инфраструктуре отреагировал министр энергетики Герман Галущенко. Он заявил, что ситуация в энергетике сложная.