Утром российские войска совершили комбинированный обстрел ракетами и БПЛА города Луцка.

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Оккупанты ударили по Луцку

В результате вражеского удара погиб местный житель, еще пятеро граждан получили телесные повреждения. Также повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Известно, в частности, о разрушении двух многоэтажек. На месте падения обломков российского дрона в доме в Луцке произошел пожар. Жителей эвакуировали.

Мне дало взрывной волной по голове. Так, вещи разбросало. А вот у соседей через стену на той стороне....Я услышала шум, хотела подойти к окну и закрыть балкон, но я не успела, мне телепнуло волной по голове,

– поделилась пережитым Мария Микула, жительница 5-этажки, поврежденной российскими снарядами.

Лучане пытаются оправиться от пережитого обстрела: смотрите видео

В Луцке перекрыли проспект Возрождения, выезды на него с других улиц, а также кольцо вблизи авторынка. Это места, неподалеку которых были российские обстрелы.

Напомним, что в результате атаки на Житомирщине тоже повреждены дома и критические объекты, есть погибшая и травмированные.