Ночью силы ПВО в целом сбили 6 из 8 БпЛа и 1 из 3 крылатых ракет. Об этом сообщила первый заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная.

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В доме разрушена крыша

В результате падения обломков российской ракеты разрушена крыша одного дома.

Сейчас ГСЧС уже ликвидировала пожар. На месте происшествия работали 8 спасателей и 2 единицы спецтехники.

Все жители дома живы. Все службы и руководство общины работают на месте,

– отметила Наталья Заболотная.

Она также добавила, что международные фонды предоставят всю необходимую помощь владельцам пострадавшего имущества.

К слову, этой ночью в Хмельницкой области обломки российских целей также повредили жилье жителей области. Известно, что возникло возгорание двух частных домов, а также контузию получил человек, который проживает в одном из них.