Повідомляє 24 Канал з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.

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Як президент прокоментував передачу ракет на Близький Схід

Зеленський повідомив, що США переорієнтували партію з 20 тисяч ракет-перехоплювачів, призначених для боротьби з дронами-камікадзе типу "Шахед", на інші потреби – через ситуацію на Близькому Сході.

Це були недорогі ракети, саме для дронів "Шахед". І коли ви бачите 300 – 400 дронів на добу проти нас. Більшість буде збиватися, але якийсь відсоток буде долітати. То ми розраховували на ці ракети, можна порахувати, на скільки би нам вистачило,

– заявив президент.

Він зазначив, що Україна володіє й іншими засобами для збиття російських "Шахедів", однак 20 тисяч ракет – "серйозна кількість".

"США передали ці ракети іншим через ситуацію на Близькому Сході. І для нас це був удар. Але разом з тим стало зрозуміло, що ізраїльська операція наближається", – зазначив Зеленський.

До слова, президент також розповів, як проходить розробка української балістичної ракети. Наразі триває розробка масового виробництва.